Воронеж, , 13:29 — REGNUM Поликлиники Воронежской области вернутся к диспансеризации населения с 1 июля, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«По решению губернатора Александра Гусева, с 1 июля все воронежские поликлиники в полном объёме возвращаются к диспансеризации населения», — говорится в сообщении.

Плановая диспансеризация населения в Воронежской области была приостановлена в апреле 2020 года. С 9 марта 2021 года, после спада заболеваемости в регионе, было принято решение о возобновлении диспансеризации для жителей, имеющих прививки от коронавируса, а также переболевших и имеющих антитела.