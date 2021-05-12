Москва, , 13:28 — REGNUM Из-за активности, которую проявляют корабли Североатлантического альянса в Чёрном море, экипажи судов Черноморского флота более чем на четверть увеличили время пребывания в море. Об этом сообщил командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Он подчеркнул, что подготовка надводных кораблей и катеров Черноморского флота во время зимнего периода обучения проходила в условиях интенсивного противодействия кораблям НАТО, которые начали активно действовать в регионе.

«Наплаванность экипажей кораблей и катеров флота по количеству ходовых суток в зимнем периоде обучения увеличилась на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, на 5% — у подводных лодок», — уточнил в интервью газете «Военный вестник юга России» Дворников.

Всего, по его словам, общая наплаванность кораблей и катеров Черноморского флота составляет более 1,2 тыс. ходовых суток. Это свыше 100 тыс. ходовых миль.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в акваторию Чёрного моря зашёл патрульный корабль «Командан Биро» ВМС Франции. Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за его действиями. По нормам международной Конвенции Монтрё, пребывание кораблей нечерноморских стран в акватории Чёрного моря не должно превышать срок в 21 сутки.