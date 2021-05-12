Ижевск, , 13:27 — REGNUM За минувшие сутки в Удмуртии от последствий заражения коронавирусом скончались два человека, сообщает региональный оперативный штаб. Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано также два летальных случая.

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Скончалась женщина в возрасте 80 лет и 39-летний мужчина. Течение заболевания у погибших сопровождалось тяжелыми хроническими патологиями.

Общее число жертв COVID-19 в регионе выросло до 427 человек.

Отметим, данные регионального штаба значительно отличаются в меньшую сторону от показателей общероссийского штаба. Так, по данным федерального оперативного штаба на 12 мая, в Удмуртии с начала пандемии от последствий заражения коронавирусом скончались 883 человека, из которых четверо жителей республики умерли в течение предыдущих суток.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 12 мая в регионе выявили 40 новых носителей коронавируса. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 302 случаев. Число активных носителей коронавируса в настоящее время составляет 2732 человека.