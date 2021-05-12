Ставрополь, , 13:26 — REGNUM В Ставропольском крае за прошедшие сутки было выявлено 38 жителей, у которых подтвердился коронавирус. Это наименьший показатель прироста числа заразившихся за последние несколько месяцев, сообщили 12 мая в федеральном оперативном штабе.

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Общее число носителей коронавируса в крае за все время пандемии составило 53 676 человек. Из них сумели побороть болезнь 50 719 пациентов, в том числе 44 за последний день.

Не сумели спасти врачи 1416 жителей региона. За последние сутки было зафиксировано еще четыре случая летального исхода. По показателю смертности Ставрополье уже вплотную приблизилось к Дагестану, где число скончавшихся составляет 1468 человек.