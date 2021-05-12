Ташкент, , 13:26 — REGNUM Государственный центр персонализации при правительстве Узбекистана направил международным интернет-компаниям письма о необходимости размещения на территории республики серверов по хранению персональных данных граждан Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе парламента республики.

Письма направлены в Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram, Tencent Wechat, TikTok, Twitter и Yandex. Власти Узбекистана призвали соблюдать законодательство республики.

Согласно законодательству Узбекистана, интернет-компании должны обеспечивать сбор, систематизацию и хранение персональных данных граждан Узбекистана на серверах, расположенных на территории республики.

Напомним, в Узбекистане новые поправки в закон «О персональных данных» вступили в силу в середине апреля 2021 года. В законе появилась новая статья 27−1 «Особые условия обработки персональных данных граждан Республики Узбекистан».