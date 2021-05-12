Ижевск, , 13:24 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на утро 12 мая выявили 40 новых носителей коронавируса. Накануне был подтвержден 41 положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений выросло до 33 302 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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Среди новых носителей коронавируса — шестеро детей в возрасте до 14 лет и четыре человека старше 65 лет.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 50 человек, всего в республике выздоровели с начала пандемии 30 143 человека. 427 жителей Удмуртии скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки были зарегистрированы два летальных случая среди пациентов с коронавирусом, как и днем ранее.

За вычетом всех выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в регионе в настоящее время являются 2732 человека. Из этого числа 2338 жителей республики находятся в удовлетворительно состоянии, 341 человек — в состоянии средней степени тяжести, 53 — в тяжелом состоянии.