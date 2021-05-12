Пенза, , 13:25 — REGNUM В Пензенской области по состоянию на 12 мая суммарный охват тестированием населения на коронавирус составил 70%. Лабораторные исследования на COVID-19 ПЦР-методом прошли более 904,5 тыс. пензенцев, осуществили свыше 965,2 тыс. исследований. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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За сутки коронавирус выявили у 75 жителей. Лидирует по числу новых заболевших Пенза — 37 человек. Под наблюдением врачей на сегодняшний день остаются 6898 человек, сняли с коронавирусного учета 127 296 человек.

ИА REGNUM ранее сообщало, решение об открытии спортивных объектов для соревнований с участием зрителей в безопасном режиме готовят власти Ивановской области.

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