Чебоксары, , 13:24 — REGNUM В Чувашии выясняют обстоятельства происшествия в Моргаушском районе, где была сбита девочка. Ребёнок госпитализирован, сообщает МВД по республике.

Авария произошла вечером 11 мая в селе Моргауши в одном из дворов по улице Коммунальной. По данным полиции, 71-летний водитель микроавтобуса ГАЗ-2752 сбил пятилетнюю девочку, которая шла из детского сада в сопровождении дедушки. Ребёнок с травмами доставлен в больницу.

В министерстве отмечают, что состояние опьянения у водителя не выявлено. В настоящее время устанавливаются все детали ДТП.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крупная авария произошла в Чувашии 3 мая у западного подъезда Чебоксар. При столкновении четырёх транспортных средств травмы получили семь человек, в том числе двое детей.

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