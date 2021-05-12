Санкт-Петербург, , 13:26 — REGNUM В центре Санкт-Петербурга второй день подряд падает лепнина с исторических фасадов зданий на тротуар. На этот раз прохожих не задело, но изрядно напугало. Как рассказал ИА REGNUM представитель администрации Центрального района города, обрушение лепнины произошло во время осмотра фасада здания, сейчас на месте работают альпинисты.

Инцидент произошел утром 12 мая с доходного дома А. Г. Чадаева, что на Невском проспекте, 58. По словам представителя администрации, во время обследования специалистами Жилкомсервиса фасада исторического здания произошло обрушение гипсовой лепнины. После чего были вызваны альпинисты, которые приступили к простукиванию.

«Пострадавших нет», — заверили в администрации.

Отметим, что в сети появилась видеозапись с обрушением части штукатурного слоя. Во время ЧП у дома не были установлены ограждения, поэтому шедшие мимо пешеходы были напуганы, когда с четвертого этажа здания на козырек кафе упала лепнина.

Напомним, 11 мая на на Малой Морской улице часть штукатурного слоя фасада исторического здания рухнула на голову проходившей мимо женщины. Потерпевшая госпитализирована в удовлетворительном состоянии.

Видео: Телеканал «78».

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