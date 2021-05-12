Красноярск, , 13:23 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, комментируя трагедию в Казани, заявил о том, что общество и мир в целом ещё не научились бороться с терроризмом.

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«Я не представляю, насколько сердце может выдержать эту трагедию», — подчеркнул Ерёмин. По его словам, самое страшное в этой ситуации то, что под обстрел попали дети.

«Мы, как руководители и управленцы, должны постоянно смотреть вперёд. В том году мы очень много обсуждали вот эту тему. Если помните, у нас, по большому-то счёту, тоже охрана через пень-колоду была организована. То с родительской платой в каких-то школах… Где вахтёр сидел, где бабушка, где дедушка. Конечно, необходимого уровня защищённости не было», — отметил мэр Красноярска.

Он напомнил, что теперь в Красноярске охрана образовательных учреждения является централизованной. На 2020 год на эти цели было заложено 212 млн рублей.

Мэр Красноярска Сергей Ерёмин «Мы взяли полностью на бюджет охрану всех наших учреждений, всех наших школ. А я напомню, у нас только 120 школ и более 200 детских садов. Представляете, у нас 350 объектов находятся на балансе. Мы везде централизованно с этого года осуществляем охрану лицензированными организациями, то есть имеющими лицензию на охрану. Не знаю я, панацея это или не панацея, но мы пошли по этому пути, потому что это безопасность. Это уровень безопасности выше».

Ерёмин анонсировал дополнительные проверочные и рейдовые мероприятия. В том числе в учреждениях образования Красноярска будет проверена работа тревожных кнопок.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в гимназию № 175 в Казани ворвался вооруженный 19-летний мужчина. Он открыл стрельбу. Погибли девять человек, ранены — более 20. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. 12 мая в Татарии объявлено днём траура.