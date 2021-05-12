Красноярск, 12 мая 2021, 13:23 — REGNUM Мэр Красноярска Сергей Ерёмин, комментируя трагедию в Казани, заявил о том, что общество и мир в целом ещё не научились бороться с терроризмом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Нападение на школу в Казани — трансляция»
«Я не представляю, насколько сердце может выдержать эту трагедию», — подчеркнул Ерёмин. По его словам, самое страшное в этой ситуации то, что под обстрел попали дети.
«Мы, как руководители и управленцы, должны постоянно смотреть вперёд. В том году мы очень много обсуждали вот эту тему. Если помните, у нас, по большому-то счёту, тоже охрана через пень-колоду была организована. То с родительской платой в каких-то школах… Где вахтёр сидел, где бабушка, где дедушка. Конечно, необходимого уровня защищённости не было», — отметил мэр Красноярска.
Он напомнил, что теперь в Красноярске охрана образовательных учреждения является централизованной. На 2020 год на эти цели было заложено 212 млн рублей.
Ерёмин анонсировал дополнительные проверочные и рейдовые мероприятия. В том числе в учреждениях образования Красноярска будет проверена работа тревожных кнопок.
Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в гимназию № 175 в Казани ворвался вооруженный 19-летний мужчина. Он открыл стрельбу. Погибли девять человек, ранены — более 20. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело. 12 мая в Татарии объявлено днём траура.