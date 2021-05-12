Газ-Сале, , 13:23 — REGNUM На Ямале опекунша признана виновной в истязании четверых детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

Судом установлено, что 43-летняя жительница села Газ-Сале Тазовского района на протяжении нескольких лет подвергала физическому и психическому насилию четверых несовершеннолетних детей, находящихся под её опекой. От её действий пострадали двое 11-летних детей, восьмилетний и семилетний ребёнок. Под опекой осуждённой дети были лишены нормальных условий для отдыха и развития. На данный момент дети находятся в социальном учреждении. К дисциплинарной ответственности привлечены 16 должностных лиц, которые должны были осуществлять контроль над исполнением требований законодательства в сфере соблюдения прав детей-сирот, оставшихся без попечения родителей

Опекунша признана судом виновной по п. «а, г» ч.2 ст.117 УК РФ («Истязание») и по ст.156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), и приговорена к трём годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима.