Казань, , 10:25 — REGNUM Популярный блогер Дава посетил стихийный мемориал у школы №175 в память о погибших в результате стрельбы в Казани. Об этом он сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/COxBYtWFr55/

«Эта трагедия касается каждого из нас», — написал блогер. Также в историях своего профиля в социальной сети он показал как много человек пришли почтить память жертв трагедии.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в результате стрельбы 19-летнего жителя Казани в школе погибли девять человек, еще 23 — пострадали. В Татарии 12 мая объявлено днём траура.

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