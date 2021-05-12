Ростов-на-Дону, , 13:21 — REGNUM Губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал найти виновных в загрязнении реки Темерник. О том, что очистные сооружения на территории жилого комплекса «Суворовский» не справляются со своей функцией из-за внешних причин, стало известно в период майских праздников. Нарушители экологического законодательства должны понести заслуженное наказание, считает глава региона.

По итогам доклада, представленного властями города и министерством природных ресурсов и экологии Ростовской области, донской губернатор дал поручение незамедлительно и очень детально погрузиться в эту тему.

«Как раз те бактерии, которые запускаются в эти очистные сооружения, по сути, уничтожаются, когда в них производят слив некие автомобили. И это зафиксировано, я дал поручение разобраться: найти, что это за автомобили, не допускать никаких сливов, потому что всё это тогда насмарку, очистные сооружения просто не будут выполнять свою функцию. Я знаю, что сейчас должна пройти замена этих бактерий, потому что те перестали выполнять свою функцию, а потом это попадает в реку Темерник затем — в Дон», — уточнил глава региона в эфире телеканала «Дон 24».

По словам Голубева, о благоустройстве прибрежной зоны и очистке самой реки Темерник в течение четырёх-пяти лет не может быть и речи, если каждый не будет бережно относиться к окружающей среде.

«Такие факты убивают, разрушают практически всё. Поэтому должна быть ответственность. И этот вопрос перешёл в разряд вопросов, которые теперь на контроле правительства Ростовской области с постоянным регулярным докладом о принимаемых мерах по наведению порядка. Люди абсолютно правы: тем, кто туда сегодня сбрасывает, им абсолютно до лампочки и Темерник, и Дон, и люди, которые там живут. С этим надо разобраться. Если ещё кто-то подскажет, что это за автомобили, которые производят сбросы, поверьте, мы отреагируем очень быстро», — пообещал донской губернатор.

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