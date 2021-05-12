Москва, , 13:21 — REGNUM В России наблюдается фаза стабилизации ситуации с коронавирусом с тенденцией к снижению. Об этом в эфире телеканала «Доктор» заявил замглавы по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: SARS-CoV-2 не знает праздников — все новости»

«Вот сейчас мы проходим фазу стабилизации с тенденцией к снижению. Ну, восемь тысяч [выявленных случаев заражения коронавирусом в сутки] — это, согласитесь, достаточно серьезная цифра и 2,5 [тысячи таких случаев] для Москвы — это тоже, в общем, серьезные цифры», — сказал Горелов.

По его словам, осенью будет возможен подъём числа случаев заражения коронавирусом, если к 1 августа в России не удастся охватить вакцинацией от COVID-19 60% населения страны.