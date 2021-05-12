Тирасполь, , 13:26 — REGNUM В Приднестровье значительно увеличили число пунктов, где делают прививки произведённой в России вакциной «Спутник V». Об этом 12 мая сообщает пресс-служба минздрава ПМР.

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«В каждой поликлинике, СВА Тирасполя и Бендер, а также в поликлиниках при центральных районных больницах с сегодняшнего дня от коронавируса прививают российской вакциной», — сообщили в министерстве.

Всего, по данным минздрава, в Приднестровье открылось 26 пунктов, где можно получить прививку «Спутник V».

Напомним, в Приднестровье вакцинация российским препаратом началась 6 мая. Тогда в республике открылось только три прививочных пункта, где применяли российскую вакцину: два в Тирасполе и один в Бендерах.

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