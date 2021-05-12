Барнаул, 12 мая, 2021, 13:19 — ИА Регнум. Для того, чтобы быть счастливыми, большинству жителей Алтайского края достаточно тысяч 100 рублей в месяц. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM высказал руководитель фракции «Справедливая Россия» в Алтайском краевом законодательном собрании Александр Молотов.

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Комментируя итоги исследования, согласно которому жителю России нужны для счастья 173 тыс. рублей в месяц, он пояснил:

«Хочется сказать, что не в деньгах счастье, но увы. С учётом того, что в Алтайском крае одни из самых низких зарплат в России, а по уровню бедности (особенно семей с детьми) мы вообще занимаем чуть ли не последнее место в России, думаю, что «для счастья» жителям нашего региона нужно меньше, чем в среднем по стране.

По моим субъективным ощущениям, большинству жителей края для того, чтобы быть счастливыми, достаточно тысяч 100 рублей в месяц. И подобный разрыв в запросах людей, проживающих в разных регионах, меня, если честно, смущает.

Очень грустно, но получается, что мы привыкли жить в бедности, и запросы наши гораздо меньше, чем у других. А ведь известно, что чем человек больше просит, тем он, как правило, больше делает и больше получает.

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Уверен, что если бы жители края более жёстко заявляли власти свою позицию о недопустимо низком уровне своих доходов, то ситуация давно бы уже изменилась к лучшему. А так изменения если и происходят, то очень медленно.

Большинство жителей края абсолютно индифферентны к политике в целом и к выборам в частности. Поэтому на выборах побеждает «Единая Россия», а у властей складывается впечатление, что большинство граждан всё устраивает.

Поэтому можно ничего особо и не делать. А в интернете и соцсетях ситуацией с доходами возмущается абсолютное меньшинство жителей края — некие «горлопаны», которые всегда недовольны и мнение которых по этой причине можно игнорировать. А это, разумеется, не так».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о том, что ощущение счастья жителям России способен обеспечить ежемесячный доход, который составляет в среднем 173 тыс. рублей, было сказано в исследовании сервиса SuperJob.

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