Париж, 12 мая 2021, 13:19 — REGNUM По всей Франции прошли манифестации работников реанимаций. Около 110 реанимационных отделений больниц Франции требуют повышения заработной платы и увеличения количества рабочих мест. Об этом 11 мая сообщает Le Parisien.
4 мая Всеобщая конфедерация труда медработников Франции (CGT) подала заявку на проведение национальной манифестации из-за недовольства работающих в реанимациях. В список требований входят повышение заработанной платы, увеличение числа рабочих мест, признание труда медработников тяжёлой физической нагрузкой, присвоение бонусов.
Манифестации прошли 11 мая в крупных городах Франции, таких как Париж, Лион, Бордо, Ренн, Страсбург, Анжэ.
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