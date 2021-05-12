Берлин, , 13:19 — REGNUM Затронувший тему отношений России и Соединенных Штатов американский режиссер Оливер Стоун рассказал о реальном положении дел, сообщил немецкий политолог Александр Рар.

По его словам, Стоун — это один из тех людей, которые призывают западные страны не винить во всех бедах Россию, а «посмотреть на себя в зеркало».

Рар уточнил, что Североатлантический альянс по-прежнему продолжает расширение на восток, при этом Вашингтон стремятся сохранить монополию на однополярный мир.

«Он (Оливер Стоун) говорит о том, что Запад начал драку, давайте задумаемся, чтобы хуже не было. И в Германии есть достаточно много пока разумных голосов, которые в таком же роде выступают», — сказал политолог в беседе с RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стоун в интервью изданию The Washington Post заявил, что власти США ведут информационную войну против России. По его словам, кампания против РФ началась с Мюнхенской речи российского президента Владимира Путина, отметившего недопустимость однополярного мира.

Стоун призвал американские власти перестать давить на РФ и отказаться от стремления к гегемонии. Сценарист считает, что текущая позиция Вашингтона ведет США к гибели.

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