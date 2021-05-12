Москва, , 13:18 — REGNUM Цены на нефть медленно приподнялись на европейских торгах 12 мая утром выше $69 за баррель марки Brent. Произошло это на волне более быстрого роста накануне, однако дотянувшись до уровня $69,25, нефть за какие-то 15 минут снова откатила на 50 центов ниже, заявил корреспонденту ИА REGNUM шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

«Тем не менее, рынку топлива свойственны сейчас сравнительно высокие котировки, поскольку чисто технически попытка протестировать 11 мая область ниже $67,50 за баррель синхронно с коррекцией на фондовых биржах США и Европы оказалась недолгой и не слишком убедительной.

Нефтяной рынок проверку на прочность прошел и уже в самый первый час торгов на Уолл-Стрит отскочил более чем на целый доллар вверх, то есть обратно в район $68,50.

Надо сказать, что и само снижение рынка акций пока коснулось по большей части перегретого высокотехнологичного сектора, в то время как индустриальный индекс Доу-Джонса опустился в общей сложности менее чем на 1.7% по сравнению с котировками закрытия прошлой недели.

Очевидно, что большинство нефтетрейдеров на сегодня склонны рассматривать ситуацию на фондовых площадках как не вызывающую слишком больших опасений, и на данный момент она не способна всерьёз повлиять на нефтяные котировки.

Тем более что касающихся непосредственно рынка нефти тем в сегодняшних сводках агентств совсем немного. Информационное поле продолжает переваривать новости о временной приостановке системы трубопроводов Colonial Pipeline, которая служит основным источником поставок бензина, дизельного и авиационного топлива для восточного побережья Северной Америки.

Приостановка началась в прошлую пятницу и была вызвана хакерской атакой, однако операторы системы рассчитывают восстановить основную часть операций до начала следующей недели.

А нехватка топлива в восточных штатах США сочетается с вынужденным примерно 20%-ным сокращением переработки НПЗ на берегах Мексиканского залива из-за невозможности отправить готовое топливо покупателям.

Эту ситуацию дефицита большинство на рынке, конечно же, рассматривают как временную. Есть понимание, что трубопроводы Colonial Pipeline не будут перекрыты долгое время.

Но, учитывая обстановку, рынок весьма сдержанно реагирует на информацию от Американского института нефти (API) о снижении запасов за неделю, завершившуюся 7 мая, на 2,53 млн баррелей. Эти цифры вышли вслед за падением на 7,69 млн баррелей неделей раньше.

Официальная статистика от минэнерго США по запасам и производству сырой нефти, бензина и дистиллятов будет опубликована 12 мая в 17:30 по мск. Выход данных может всколыхнуть первичную волну волатильности.

Однако она вряд ли выведет котировки в принципиально иной коридор колебаний. Впрочем, как тест круглой отметки $70 за баррель, так и $67,50 за баррель в ближайшие пару суток представляется вполне возможным», — считает эксперт.

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