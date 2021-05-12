Горно-Алтайск, , 13:18 — REGNUM В Горно-Алтайске на 96-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны Михаил Нечаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службу регионального правительства.

Михаил Иванович родился 15 октября 1925 года в селе Сычевка Алтайского края в крестьянской семье. В действующую армию его призвали в 1943 году, воевал радистом-пулемётчиком в 242-ой танковой бригаде 31-го танкового корпуса 1-го Украинского фронта.

В марте 1945 года получил тяжёлое осколочное ранение. В феврале следующего года демобилизован, после чего он работал в колхозе, налаживал народное хозяйство. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, Орденом «Красной звезды». В 2015 году принял участие в Параде Победы в Москве.

«Михаил Иванович прожил насыщенную жизнь, был достойным человеком — мудрым, жизнелюбивым, отзывчивым. Его отличали невероятная стойкость духа, мужество, порядочность и открытость», — отметил глава региона Олег Хорохордин.