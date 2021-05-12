Вашингтон, , 13:16 — REGNUM Задержания нелегальных мигрантов на южной границе США достигли в апреле рекордной за 21 год отметки, сообщает со ссылкой на данные Службы таможенного и пограничного контроля США New York Post.

Из опубликованной 11 мая статистики следует, что за прошлый месяц на южной границе было задержано 178 тыс. 622 человека, пытавшихся незаконным образом попасть в США, что на 3% больше, чем в марте.

«Служба таможенного и пограничного контроля США продолжает наблюдать большой приток нелегальной миграции вдоль юго-западной границы», — говорится в заявлении высокопоставленного должностного лица, исполняющего обязанности комиссара Троя Миллера. — Чтобы противодействовать преступным организациям, которые мало заботятся о человеческой жизни, пограничная служба вместе с внешними партнерами правоохранительных органов лидирует в рамках операции Sentinel».

«День за днем пограничная служба спасает мигрантов, брошенных в суровой местности, оставленных умирать без еды и воды», — добавил Миллер. —Служба стремится повысить безопасность границы США и помочь спасти жизни уязвимых мигрантов».

Служба также заявила о снижении на 12,3% числа несовершеннолетних без сопровождения взрослых из так называемых стран Северного треугольника — Сальвадора, Гватемалы и Гондураса. Количество встреч с нелегальными иммигрантами из этих стран снизилось на 7,5% по сравнению с прошлым месяцем. Однако в апреле нелегальная иммиграция из Мексики увеличилась на 4,8%, а из других стран — на 34,8%.