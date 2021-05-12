Ульяновск, , 13:16 — REGNUM В Ульяновске присоединились к акции памяти жертв стрельбы в гимназии в Казани. Жители несут цветы к импровизированному мемориалу, сообщает телеграм-канал «Пул № 73».

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Возле Центра татарской культуры в Ульяновске сделали небольшой мемориал в память о жертвах трагедии.

«Люди несут цветы. Букет роз оставил и врио губернатора Алексей Русских», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая в Казани в гимназии № 175 выпускник застрелил несколько человек. Алексей Русских на экстренном совещании в регионе подчеркнул, что нельзя «отсиживаться и думать, что беда нас «пронесёт», сделав упор на мерах профилактики в образовательных учреждениях. В Ульяновской области, как и в других регионах Поволжья, усилят меры безопасности в школах.

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