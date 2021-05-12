Вашингтон, , 13:24 — REGNUM Атака хакеров на трубопровод американской компании Colonial Pipeline, а также ее возможные последствия, стали причиной возникновения панического спроса на бензин в США. Об этом 12 мая сообщает телеканал Fox Business.

По данным телеканала, на фоне сообщений о данной кибератаке и ее вероятных последствиях в стране в настоящий момент уже более тысячи заправочных станций сообщили о нехватке топлива.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор американского штата Флорида Рон де Сантис объявил режим чрезвычайного положения (ЧП) из-за возможности возникновения в скором времени нехватки топлива в результате кибератаки на трубопровод американской компании Colonial Pipeline.