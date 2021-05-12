Пенза, , 13:18 — REGNUM В Пензенской области введут комплекс дополнительных мер, направленных на недопущение чрезвычайных происшествий в школах. С соответствующим поручением выступил на совещании в правительстве региона 12 мая врио губернатора Олег Мельниченко.

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Началось совещание с минуты молчания в память о погибших в казанской гимназии.

В первую очередь, в учебных заведениях рассмотрят работу психологических служб и классных руководителей. Кроме этого, под пристальное внимание попадут семьи, которые вызывают определённую тревогу с точки зрения психологического климата, эмоционального состояния детей, уточнил Мельниченко.

Также он распорядился скорректировать организацию пропускного режима в образовательных учреждениях. Можно ввести определенные профессиональные требования к сотруднику, который осуществляет охрану, возрастные ограничения, здесь должны работать относительно молодые люди. Не менее важна и физическая подготовка, добавил врио главы области.

Кроме этого, необходимо пересмотреть уровень оплаты труда охранников в школах. Эта тема наиболее часто звучит в соцсетях. Должна быть достойная оплата труда, ведь именно этим людям доверяют жизнь и здоровье детей, резюмировал Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области проверят соблюдение мер безопасности во всех образовательных учреждениях. Соответствующее поручение прозвучало 11 мая от врио главы региона Олега Мельниченко после ЧП в казанской гимназии.

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