Сеул, , 13:15 — REGNUM В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 12 мая сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

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По их словам, коронавирус выявлен у четырёх представителей морской пехоты и трёх представителей сухопутных войск. Общее число подтверждённых случаев в вооружённых силах увеличилось до 846. Из них 782 вылечены и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 635 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев увеличилось до 128 918.

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