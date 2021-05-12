Екатеринбург, , 13:14 — REGNUM В Екатеринбурге начали включать городские фонтаны, сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Первым делом власти включили фонтан у памятника Александру Попову. Ещё семь водных сооружений заработают в ближайшие дни. А в Историческом сквере фонтан запустят после того, как рядом разберут сцену, сооруженную к майским праздникам.

Фонтаны будут работать с 11:00 до 22:00 по местному времени. Сезон фонтанов продлится до 15 сентября 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2021 года в Екатеринбурге завершили отопительный сезон.

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