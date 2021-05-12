Бишкек, , 13:10 — REGNUM Киргизстанские власти признательны России за очередную партию российской вакцины против коронавирусной инфекции, предоставленную Киргизии. Об этом заявила вице-премьер-министр Жылдыз Бакашова на встрече с российским послом Николаем Удовиченко.

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»Киргизия высоко ценит гуманитарную помощь, оказываемую правительством России с момента начала пандемии коронавируса, в том числе предоставление вакцины «Спутник V»», — подчеркнула она.

Также высокопоставленная чиновница отметила важность наращивания темпов вакцинации населения и выразила надежду на дальнейшее сотрудничество с Россией по поставкам в республику вакцин от COVID-19.

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