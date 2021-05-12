Санкт-Петербург, , 13:12 — REGNUM Проводимые радикальной оппозицией несанкционированные уличные акции дезорганизуют нормальную жизнь Петербурга, затрудняют работу оперативных служб, пугают женщин и детей. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил 12 мая губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопросы депутатов после своего ежегодного отчета перед Заксобранием.

Он особо остановился на последствиях несанкционированной акции, организованной 21 апреля 2021 года.

«Кучка подстрекателей вывела молодежь и несовершеннолетних детей, тем самым нарушив ритм города. Было нарушено транспортное сообщение, были сорваны спектакли, к кому-то не доехала скорая помощь, кто-то опоздал на поезд или самолет. Самое страшное — были напуганы дети и женщины», — заявил градоначальник.

Беглов напомнил, что нарушителей общественного порядка привлекли к административной ответственности решением суда. А на обеспечение безопасности горожан пришлось выделять дополнительные силы и средства.

Губернатор отметил, что во время проведения уличных акций активизируются так называемые «телефонные террористы», поступает множество звонков о «заминировании». На их проверку также отвлекаются силы правоохранителей.

Беглов поблагодарил жителей Петербурга за ответственное поведение во время пандемии, а также сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают правопорядок в городе.

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