Чебоксары, , 13:07 — REGNUM В Чувашии директором Чебоксарской ГЭС, которая является филиалом ПАО «РусГидро», стал 44-летний Антон Дорофеев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе станции.

Антон Дорофеев Cheges.rushydro.ru

Вновь назначенный руководитель работает в электроэнергетике более 20 лет, до перехода в Чувашию он трудился первым замдиректора Нижегородской ГЭС. Антон Дорофеев сменил на посту Вадима Бардюкова, который руководил станцией с 2014 года и сложил полномочия в начале апреле 2021 года в связи с выходом на пенсию.

Напомним, что новый директор станции — из семьи гидроэнергетиков: его отец Владимир Дорофеев участвовал в пуске всех гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС.

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Напомним, Чебоксарская ГЭС — последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища — 63 метра вместо 68 метров.

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