Чебоксары, 12 мая 2021, 13:07 — REGNUM В Чувашии директором Чебоксарской ГЭС, которая является филиалом ПАО «РусГидро», стал 44-летний Антон Дорофеев. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе станции.
Вновь назначенный руководитель работает в электроэнергетике более 20 лет, до перехода в Чувашию он трудился первым замдиректора Нижегородской ГЭС. Антон Дорофеев сменил на посту Вадима Бардюкова, который руководил станцией с 2014 года и сложил полномочия в начале апреле 2021 года в связи с выходом на пенсию.
Напомним, что новый директор станции — из семьи гидроэнергетиков: его отец Владимир Дорофеев участвовал в пуске всех гидроагрегатов Чебоксарской ГЭС.
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Напомним, Чебоксарская ГЭС — последняя по времени строительства гидроэлектростанция на Волге. На станции установлено 18 гидроагрегатов общей мощностью 1370 МВт. До настоящего времени ГЭС эксплуатируется на непроектной отметке водохранилища — 63 метра вместо 68 метров.
Справка ИА REGNUM. Антон Владимирович Дорофеев родился в 1976 году в селе Миасское Челябинской области. Является выпускником Чувашского государственного университета им. И. Н. Ульянова (специальности «Финансы и кредит», «Электроснабжение промышленных предприятий»), Академии народного хозяйства при правительстве России (специальность «Управление развитием компании»).
В 1998 году устроился работать слесарем на «Чувашэнергоремонт», в 2002 — 2012 годы работал на Чебоксарской ГЭС, пройдя путь от мастера участка до начальника производственно-технической службы. Затем был назначен заместителем главного инженера Нижегородской ГЭС, с 2019 года работал на станции первым заместителем директора — главным инженером.
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