Казань, , 13:13 — REGNUM В реанимации в крайне тяжёлом состоянии находится один ребёнок, пострадавший при нападении на гимназию в столице Татарии Казани. Об этом заместитель главного врача по хирургии детской республиканской клинической больницы Михаил Поспелов сообщил 12 мая журналистам.

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Состояние ещё пятерых находящихся в реанимации детей медики оценивают как тяжёлое. Врач уточнил, что 12 детей госпитализированы с пулевыми ранениями. У остальных пострадавших травмы связаны с осколками и падением с высоты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 мая стало известно, что при стрельбе в казанской школе пострадали 23 человека, а не 21. Погибли девять человек: семеро детей и двое взрослых. Восьмерых пострадавших готовят к отправке в больницы Москвы.

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