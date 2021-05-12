Барнаул, , 13:04 — REGNUM В Международном аэропорту Барнаул имени Германа Титова стартовал ремонт взлетно-посадочной полосы общей площадью около 15 тысяч квадратных метров. Как сообщает 12 мая сайт правительства региона, вейчас там проводят работы по фрезерованию старого полотна и укладке нового асфальтобетонного покрытия.

Ремонт ведут в дневное время, работы не мешают вылету и посадке самолетов. График полетов также остается неизменным, уточняют в региональном министерстве транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий в Барнауле международный аэропорт построен в 1968 году. Общая площадь аэровокзала составляет 4,5 тысячи квадратных метров, что позволяет обслуживать немногим более 100 вылетающих пассажиров в час.

В соответствии с инвестиционным соглашением, уже к весне 2023 года ООО «Новапорт Холдинг», являющееся совладельцем авиапредприятия «Алтай», должно построить в столице Алтайского края новое здание аэропорта площадью не менее восьми тысяч квадратных метров и стоимостью три миллиарда рублей.

Алтайский край оставляет за собой блокирующий пакет акций, но после увеличения уставного капитала путем проведения эмиссии ООО «Новапорт Холдинг» будет принадлежать 75% акций (минус одна акция).

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