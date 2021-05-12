Москва, 12 мая 2021, 13:03 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о 40% переболевших коронавирусом депутатов нижней палаты парламента, передает корреспондент ИА REGNUM 12 мая.
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«У нас 40% депутатов переболели коронавирусом», — сказал Володин в ходе отчета правительства РФ.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание на несоблюдение санитарных норм депутатами Госдумы в зале заседаний, парламентарий возмутился отсутствием масок.