Джакарта, , 13:03 — REGNUM Индонезийская компания PT Indonesia Asahan Aluminium с 2015 года посадила 500 тысяч деревьев в поддержку усилий правительства по озеленению тысячи гектаров земли вокруг озера Тоба, сообщает Antara.

Озеро Тоба, площадь которого составляет около 1145 квадратных километров, было определено министерством туризма и креативной экономики в качестве первоочередного туристического направления.

В этих условиях индонезийская компания заботится о сохранении самого большого вулканического озера в мире и твердо привержена восстановлению лесов.