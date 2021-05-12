12 мая 2021 | Время чтения 4 мин

В Курске после Дня Победы обсуждают судьбу памятника танкистам — героям Курской битвы, который не дождался полноценного ремонта к 9 мая. Горожане ждали, что мемориал восстановят к празднику, но в итоге увидели только, что часть отвалившейся бронзовой буквы на постаменте заменили деревяшкой.

Александр Никольский, , 18:32 — REGNUM В Курске после Дня Победы обсуждают судьбу памятника танкистам — героям Курской битвы, который не дождался полноценного ремонта к 9 мая. Горожане ждали, что мемориал восстановят к празднику, но в итоге увидели только, что часть отвалившейся бронзовой буквы на постаменте заменили деревяшкой.

Памятник «Танкистам — героям Курской битвы» Пресс-служба администрации Курской области

Памятник стал жертвой ДТП в октябре 2020 года. В постамент въехал водитель легковой иномарки, не справившийся с управлением. В основном пострадали ступени мемориала и плитка под ним, облицовка м буквы. Изначально ремонт оценили в сумму менее 300 тысяч рублей, однако мэрия выделила на работы миллион, чтобы отремонтировать памятник полностью. Ремонт монумента начался в апреле 2021 года.

Об окончании ремонта администрация Курской области отчиталась уже 10 мая. Куряне сравнили фотографии из официальных источников с реальным внешним видом монумента и остались недовольны.

«И если к отремонтированному памятнику Кати Зеленко на улице Ленина вопросов нет, то вот к отреставрированному памятнику танкистам — героям Курской битвы на площади Дзержинского их возникло очень много. Например, из деревяшки восстановили часть отвалившейся буквы «Ы». Корпус танка в нескольких частях прогнил, но это не помешало поверх старой краски и гнили его покрасить. Деформированные гранитные плиты небрежно подмазали цементом, что видно на четвёртой фотографии, а со стороны Херсонского кладбища гранитные элементы, которые частично отошли от постамента, не стали перекладывать, а просто подмазали швы. Также восстановлена повреждённая часть постамента памятника. И вот такая работа стоила около одного миллиона бюджетных денег города Курска… От себя добавим, ремонт памятника танкистам — героям Курской битвы выглядит как имитация и плевок на память погибших Героев-танкистов, которые заплатили высокую цену, — собственной жизнью защищая Родину в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, только вот память чтить наши власти не умеют», — написали авторы сообщества « Курск Сити»

Танки Т-34-76 поддерживают атаку пехоты на Курской дуге. 1943

«Ответственных чиновников уволить с позором!»,

«Поднять акт выполненных работ, на основании которого потом произвели оплату, и посмотреть ФИО подписавших со стороны администрации»,

«Тендеры и подписание актов выполненных работ без фактической проверки той самой работы))) вот и результат! Так его каждый год можно «реставрировать»!»,

«Прокурорская проверка нужна однозначно… Что хотят, то и воротят — от безнаказанности!» — так отреагировали комментаторы на публикацию.

На оперативном совещании 11 мая губернатор Роман Старовойт попросил мэра Курска Виктора Карамышева прокомментировать эту публикацию.

«В социальных сетях достаточно много обращений, особенно в канун Дня Победы, о состоянии мемориалов и памятников на территории областного центра… Виктор Николаевич, буквально сегодня в соцсетях появилось сообщение с фотографиями — у танка якобы надпись восстановлена не в виде бронзовых букв, а, прошу прощения, деревяшку там приклеили. Проверьте, пожалуйста, так ли это и кто там подрядчиком был. Если это так, то недопустимо, конечно», — сказал Старовойт.

«Как мне доложили, там буквы были оторваны, и это сделали временные. Сегодня только с этим разбирались. Но у нас работы еще не приняты, приёмка работ не осуществлялась. Там еще есть и определённые вопросы по качеству работы подрядчика, так что работа будет продолжена, и всё будет восстановлено согласно охранному документу, это всё-таки памятник, и он охраняется государством», — ответил Виктор Карамышев.

В тот же день мэрия выпустила пресс-релиз о том, что работы на мемориале ещё не закончены:

«Ремонт памятника танкистам — героям Курской битвы еще не завершен. В рамках муниципального контракта, который заключен 7 мая, подрядчик — ООО «Крафтлайнс» — обязан привести в порядок гранитные плиты основания памятника и надпись на постаменте. На данный момент выполнено порядка 10% от общего запланированного объема работ. Срок их окончания — 1 июля 2021 года: только к этому моменту будут выполнены приемка и оплата работ. Работа подрядчика находится на постоянном контроле», — говорится в сообщении.

Куряне в комментариях возмутились тем, что более ранние публикации предполагали другие сроки:

«Вот интересно, областная администрации написала, что всё отремонтировано. Городская тоже писала, что до 9 мая всё будет сделано. Сейчас, после шума, вы пишете, что работы выполнены на 10% и срок окончания работ 1 июля 2021 года. Зачем вы давали дезинформацию ранее?»

«Вы как-то со сроками определитесь, прежде чем писать. То 9 мая, то 1 июля…»

Администрация Курской области Reut3145

В мэрии на это ответили, что до 9 мая подрядчик только «приводил памятник в порядок» к празднику, а контракт на ремонт был заключен 7 мая.

Почти сразу после этих разъяснений памятник деревянной части буквы лишился. Сообщество «Курский Бомондъ» опубликовало видеозапись, на которой двое мужчин снимают с памятника деревянный элемент. Часть комментаторов предположила, что это и есть начало ремонта, обещанного мэрией, а часть заподозрила в неизвестных мужчинах вандалов. Прояснила происходившее на видео представительница МВД.

«Сотрудники полиции проверили информацию по факту демонтажа деревянного элемента буквы на памятнике танкистам — героям Курской битвы на площади Дзержинского. На место выехала следственно-оперативная группа. Стражи порядка установили, что демонтаж произвели сотрудники подрядной организации с целью реконструкции и замены деревянного элемента», — сообщила руководитель пресс-службы полиции Курской области Лилия Каменева.