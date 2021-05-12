Бишкек, , 13:02 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров выразил соболезнования народу Татарии в связи вооруженным нападением на школу в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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«С глубокой скорбью в сердце воспринял трагическую весть о вооруженном нападении на школу в городе Казани, в результате которого погибли и получили ранения учащиеся и работники учебного заведения», — подчеркнул он.

Жапаров от имени народа Киргизии и от себя лично выразил соболезнования семьям и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

«Мы разделяем боль и горечь невосполнимой утраты», — резюмировал глава государства.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что 11 мая 2021 года в результате нападения на гимназию № 175 в Казани погибли девять человек. Нападавший задержан.