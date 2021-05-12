Казань, , 13:02 — REGNUM Восемь пострадавших в результате трагедии в гимназии в Казани будут направлены в федеральные медицинские центры. Об этом 12 мая на пресс-конференции заявила вице-премьер Татарии Лейла Фазлеева.

«При промежуточных итогах консилиума принято решение — трое взрослых и пятеро детей готовятся к транспортировке», — уточнила она.

Фазлеева добавила, что совещание медицинских специалистов ещё продолжается.

Пострадавших, по словам заместителя министра здравоохранения Татарии Владимира Жаворонкова, планируется перевезти в Москву.

Как сообщало ИА REGNUM, после стрельбы в гимназии №175 в Казани, которую 11 мая устроил 19-летний бывший ученик школы Ильназ Галявиев, погибли семеро детей, учительница и работник учебного учреждения, 21 человек был доставлен в больницу с травмами и ранениями различной степени тяжести. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 23. Повреждения двое их них обнаружили уже после возвращения домой, затем обратились в медучреждение.