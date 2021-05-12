Уфа, , 13:07 — REGNUM Среди привитых от COVID-19 разыграют квартиру и телефоны в Уфе. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба «Общественного фонда развития города».

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Сообщается, что данный фонд с 14 мая начнет масштабную акцию «Здоровая Уфа». Чтобы стать ее участником, гражданам старше 18 лет необходимо с 14 мая по 20 июня поставить прививку от COVID-19 в любом пункте вакцинации в Уфе, получить флаер с уникальным кодом и пройти регистрацию на сайте проекта.

«23 июня будет проведен розыгрыш призов среди участников, выполнивших все условия Акции», — сообщает пресс-служба фонда.

Отмечается, что в розыгрыше будут участвовать десять телефонов стоимостью более 70 тысяч рублей.

«Главный Приз — однокомнатная квартира в городе Уфе Республики Башкортостан стоимостью не более 3 000 000 рублей 00 копеек, включая НДФЛ», — говорится в сообщении пресс-службы фонда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии завершили вакцинацию от СOVID-19 более 207 тысяч желающих.