Анкара, , 13:05 — REGNUM Постепенное снятие связанных с пандемией коронавирусной инфекции жестких мер ограничений начнется в Турции с 17 мая. Об этом 12 мая рассказал турецкий президент Тайип Эрдоган в телеобращении по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадана.

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«Взяв пандемию под контроль, по окончании Рамадана (17 мая) мы сделаем шаги для начала контролируемой нормализации (жизни)», — сказал он.

Также Эрдоган отметил, что власти страны собирались снять все связанные с пандемией ограничения еще до конца минувшего года, однако ее новые волны повлияли не только на нашу Турцию, но и на весь мир.

«Мы вынуждены были вновь пойти на ограничительные меры», — добавил турецкий лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 апреля на территории Турции из-за крайне неблагоприятной эпидемиологической ситуации с коронавирусом был введен полный локдаун.