Сеул, 12 мая, 2021, 13:04 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Genesis провела официальную премьеру универсала G70 Shooting Brake. Снимки с моделью распространила пресс-служба компании.

Пресс-служба Genesis Универсал G70 Shooting Brake

В компании позиционируют новый универсал, как конкурента моделям Mercedes C-Class Estate, BMW 3 Series Touring и Audi A4 Avant.

Длина G70 Shooting Brake составляет 4685 мм, а ширина — 1850 мм. Межосевое расстояние колёс равно 2835 мм.

Универсал Genesis G70 по сравнению с седаном имеет большую грузоподъемность (+40%). Автопроизводители укомплектовали модель складным задним диваном (в пропорции 40:20:40).

Ожидается, что под капотом G70 Shooting Brake будет функционировать мотор 2.0T либо AWD. По предварительной информации, в моторную линейку также войдут двигатели RWD и V6 объёмом 3,3 л.

Ранее стало известно, что официальный дебют нового электрокроссовера Genesis eGV60 состоится в июне нынешнего года. Собрана модель на модульной «тележке» Electric-Global. Ожидается, что запас хода электрокара составит 482 км.

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