Санкт-Петербург, , 13:00 — REGNUM Незаконные митинги и другие уличные акции, которые организуются в Петербурге с провокационными целями, создают угрозу гражданам и нормальной жизнедеятельности города, приводят к перекрытию улиц, на их пресечение отвлекаются большие силы правоохранительных органов. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, отвечая на вопросы депутатов после своего отчета перед Заксобранием 12 мая.

Он напомнил, что организаторы несанкционированных акций, состоявшихся в текущем году, нарушили как федеральное, так и региональное законодательство. «Они не удосужились подать официальную, формальную заявку», — сказал Беглов. Он добавил, что Смольный с пониманием относился даже к не имевшим официального согласования акциям, таким как возложение цветов к Соловецкому камню в День памяти жертв политических репрессий.

По словам губернатора, власти Петербурга расширили перечень гайд-парков, вновь включив в их число ранее исключенную из этого списка площадь Ленина у Финляндского вокзала, удобную для организации митингов.

В то же время Александр Беглов напомнил, что до 30 мая в городе действуют ограничительные меры в связи с пандемией коронавируса, согласно которым массовые акции не разрешены. Из-за этого пришлось уже второй год подряд отменить публичные мероприятия 1 мая и 9 мая, в том числе шествие «Бессмертный полк».

При этом на разрешенных спортивных и культурных мероприятиях, в отличие от уличных акций, ситуацию могут контролировать сотрудники Роспотребнадзора, отметил губернатор.