Москва, , 13:00 — REGNUM Власти России и Греции активно обсуждают сроки и формат расширения авиасообщения между двумя странами. Окончательное решение может быть объявлено на следующей неделе (17−23 мая), сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным МИД Греции, стороны намерены ускорить процедуру признания свидетельств о вакцинации от коронавирус и согласовать дату начала полетов между двумя странами. В данный момент разрешено только два регулярных рейса Москва-Афины.

Отмечается, что Греция официально перезапускает международный туризм с 15 мая. А с апреля Греция возобновила выдачу туристических виз в России.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Греции продлили до 26 апреля разрешение на въезд 4 тысяч граждан России в неделю.

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