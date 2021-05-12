Москва, , 12:59 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Андрея Заренина и Дмитрия Кима заместителями заместителям министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Помимо этого, председатель правительства освободил от должности заместителя главы Минцифры Олега Иванова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин назначил Александра Шойтова на должность заместителя Минцифры РФ. Он стал отвечать за формирование государственной политики и реализацию функций министерства в сфере информационной безопасности.

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