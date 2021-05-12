Киев, , 13:03 — REGNUM Действия офиса генпрокурора Украины и его руководителя Ирины Венедиктовой в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука являются незаконными. Об этом заявили адвокаты политика Кирпичёв и Чередниченко, сообщил 12 мая телеканал 112.ua.

«Виктор Медведчук намерен сегодня явиться к генпрокурору для участия в следственных действиях и доказать абсурдность всех выдвинутых против него обвинений», — добавили юристы.

Отметим, ранее Медведчук назвал происходящее вокруг него политической расправой и пообещал участвовать в законных следственных действиях в рамках своего дела.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции ОПЗЖ Александр Колтунович заявил, что с начала года украинские силовики провели три или четыре обыска в структурах, связанных с Медведчуком.

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