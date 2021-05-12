Домодедово, Московская область, , 13:08 — REGNUM В подмосковном Домодедово вакцинация от коронавируса стала доступна в любое время суток. Об этом 12 мая сообщается на сайте правительства Московской области.

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Два пункта вакцинации — на улице Пирогова 9 и улице Илюшина 13/19, работающих в круглосуточном режиме открылись в Домодедовской центральной городской больнице.

«Мы понимаем, что работающим людям может быть сложно найти свободное время днем, поэтому мы открыли пункты, где прививку можно сделать в любое время суток и без предварительной записи», — сказал главный врач медучреждения Андрей Осипов.

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