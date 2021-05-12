Рязань, , 13:01 — REGNUM В Рязанской области 12 мая выявлено 42 новых носителя коронавируса — на два меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находится 261 пациент с COVID-19.

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Всего в Рязанской области подтверждено 28 344 случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 11 782 человека. Справились с болезнью 26 790 человек, в том числе 43 пациента выписаны за последние сутки.

По данным федерального оперативного штаба зарегистрировано ещё три летальных исхода. Таким образом, осложнения, вызванные коронавирусом, стали причиной смерти 478 пациентов.