В Костромской области судят директора коммунального предприятия
Село Парфеньево, Костромская область, 12 мая, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Костромской области директора учреждённого местными властями коммунального предприятия будут судить за растрату. Об этом со ссылкой на материалы Нейского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Водосервис» Александр Соловьёв растрачивал средства организации, используя служебное положение. Учредителями общества являются администрации трёх сельских поседений — Парфеньевского, Николо-Поломского и Матвеевского.
Сторона обвинения считает, что в сентября 2018 года директор заключил с местным предпринимателем три договора на оказание услуг по перевозке. Бизнесмен не выполнил работу, но получил за неё деньги.
Кроме этого, в феврале 2019 и 2020 годов директор оплачивал себе санаторно-курортные путёвки в город Солигалич за счет средств возглавляемой им организации. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Первое заседание по уголовному делу состоится 12 мая в Нейском районном суде.