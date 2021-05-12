Село Парфеньево, Костромская область, 12 мая, 2021, 13:58 — ИА Регнум. В Костромской области директора учреждённого местными властями коммунального предприятия будут судить за растрату. Об этом со ссылкой на материалы Нейского районного суда сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Кадр из советского фильма «Старик Хоттабыч», 1956 год. Режиссер Г. Казанский

По версии следствия, руководитель общества с ограниченной ответственностью «Водосервис» Александр Соловьёв растрачивал средства организации, используя служебное положение. Учредителями общества являются администрации трёх сельских поседений — Парфеньевского, Николо-Поломского и Матвеевского.

Сторона обвинения считает, что в сентября 2018 года директор заключил с местным предпринимателем три договора на оказание услуг по перевозке. Бизнесмен не выполнил работу, но получил за неё деньги.

Кроме этого, в феврале 2019 и 2020 годов директор оплачивал себе санаторно-курортные путёвки в город Солигалич за счет средств возглавляемой им организации. Общая сумма ущерба составила около 200 тысяч рублей. Первое заседание по уголовному делу состоится 12 мая в Нейском районном суде.