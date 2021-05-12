Чита, , 12:49 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться достаточно стабильной. Как сообщает оперативный штаб 12 мая 2021 года, общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 42 647, причём 26 из них обнаружили за последние сутки.

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Вместе с тем 41 194 пациента (+43 за последние сутки) вылечены и снят с меднаблюдения. Общее число жертв COVID-19 составляет 826 человек (за последние сутки данные не изменились).

Из общего количества пациентов моногоспиталей 42 находятся в тяжёлом состоянии (+5 за последние сутки), 10 пациентов подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких (за последние сутки данные не изменились).

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