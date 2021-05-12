Новосибирск, , 12:48 — REGNUM В Новосибирской области, по данным оперативного штаба на сегодня, 12 мая, за минувшие сутки выявлен 71 случай заражения коронавирусом. Днём ранее — 69 случаев.

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«Скончались ещё пять пациентов: мужчины в возрасте 62 года, 70 лет, 79 лет, 83 года и женщина в возрасте 66 лет. Всего в регионе умер 1801 человек, — уточнил оперштаб. — В отделениях реанимации находятся 62 человека. На ИВЛ — шесть пациентов».

Всего в регионе зарегистрировано 41 965 случаев заражения коронавирусом, в том числе у 2577 детей; 38 156 пациентов выздоровели (+54 за сутки).