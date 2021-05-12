Москва, , 12:56 — REGNUM Переходный период для регистрации М2М сим-карт, которые используются для удалённого контроля работы некоторых устройств, установит Минцифры России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Операторам связи, пояснили в Минцифры, дадут три месяца с момента вступления в силу поправок об обязательной регистрации телематических абонентов. За это время информацию о М2М сим-картах нужно будет внести в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).

Ранее компании заявляли, что пока не готова система для внесения сведений о сим-картах, однако требование о регистрации начнёт действовать уже с 1 июня. Сим-карты М2М (machine to machine) используются в счётчиках и некоторых банкоматах, видеорегистраторах, видеокамерах, для них предусмотрены специализированные тарифы.