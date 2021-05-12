Ташкент, , 12:46 — REGNUM По итогам января-апреля 2021 года объем экспорта из Узбекистана составил $3,2 млрд, что на 17% больше прогнозных данных. Об этом заявил президент республики Шавкат Мирзиёев на селекторном совещании, сообщает издание «Газета.uz».

По его словам, валовой внутренний продукт в первом квартале вырос на 3%, промышленное производство — на 3,8%, сельское хозяйство — на 3,1%. Кроме того, налоговые поступления в бюджет увеличились на 6,1%, до 1,5 трлн сумов ($142 млн).

Вместе с тем Мирзиёев отметил, что потенциал экономики Узбекистана выше прогнозируемых значений. Он раскритиковал руководителей отдельных отраслей.

В частности, глава государства отметил, что фармацевтическое производство сократилось на 22%, несмотря на рост на медицинские изделия по всему миру.

Кроме того, производство на 74 крупных предприятиях снизилось на 1,1 трлн сумов ($104 млн). Мирзиёев отметил, что некоторые чиновники допускают «приписки» для демонстрации экономического роста. Глава государства пригрозил госслужащим увольнениями.